Beko si ferma la produzione dei piani a induzione nello stabilimento di Melano | 400 lavoratori in cassa integrazione

La produzione dei piani a induzione nello stabilimento di Melano, nel Fabrianese, sarà sospesa dal 21 maggio al 2 giugno. La decisione riguarda circa 400 lavoratori, che entreranno in cassa integrazione durante questo periodo. La misura è stata comunicata dall’azienda, che ha pianificato la sospensione delle attività sulla linea di produzione interessata. La sospensione coinvolge esclusivamente questa fase della produzione nello stabilimento.

FABRIANO - Torneranno in cassa integrazione i lavoratori della Beko di Melano, nel Fabrianese. L’azienda ha programmato la sospensione delle attività sulla linea dei piani a induzione tra il 21 maggio e il 2 giugno, con conseguenze per circa 400 dipendenti dello stabilimento marchigiano. La.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Beko, la mobilitazione dei lavoratori non si fermaTra attesa, tensione e richieste di risposte concrete, la vertenza Beko continua a essere al centro dell’attenzione. Vertenza Natuzzi, continua la Cassa Integrazione: "Chiesta estensione per l'80% dei lavoratori"“La richiesta di Natuzzi al ministero del Lavoro di incrementare fino all'80% la sospensione dei lavoratori in cassa integrazione è una notizia che... Una raccolta di contenuti Si parla di: Non si ferma all’alt della Polizia e scappa, 50enne nei guai a Porto San Giorgio. Fabriano: Fermo produttivo nell’ultima decade di maggio nello stabilimento di Melano della BekoSi ferma ancora la produzione nello stabilimento di Fabriano, a Melano, della Beko Europe, dal 21 maggio al 2 giugno compreso ... centropagina.it Beko, la mobilitazione dei lavoratori non si fermaTra attesa, tensione e richieste di risposte concrete, la vertenza Beko continua a essere al centro dell’attenzione. I lavoratori si sono riuniti in assemblea per fare il punto su una situazione ... lanazione.it