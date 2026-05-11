Electrolux annuncia 1.700 esuberi in Italia a rischio tutti gli stabilimenti anche quello nel Milanese | proclamato lo sciopero
Electrolux ha reso noto che prevede di tagliare 1.700 posti di lavoro in Italia, coinvolgendo tutti gli stabilimenti del paese, incluso quello nel Milanese. La comunicazione è avvenuta a seguito della presentazione di un piano di ristrutturazione avvenuta a Mestre. In risposta, i lavoratori hanno proclamato uno sciopero per protestare contro questa decisione.
Il colosso degli elettrodomestici, Electrolux, ha annunciato 1.700 esuberi. La notizia è stata diffusa dopo la presentazione del piano di ristrutturazione a Mestre. I tagli riguarderanno quasi il 40% dei 4.500 dipendenti impiegati nei siti italiani del Gruppo. Secondo quanto riferiscono i.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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