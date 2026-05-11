Electrolux annuncia 1.700 esuberi in Italia a rischio tutti gli stabilimenti anche quello nel Milanese | proclamato lo sciopero

Da milanotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Electrolux ha reso noto che prevede di tagliare 1.700 posti di lavoro in Italia, coinvolgendo tutti gli stabilimenti del paese, incluso quello nel Milanese. La comunicazione è avvenuta a seguito della presentazione di un piano di ristrutturazione avvenuta a Mestre. In risposta, i lavoratori hanno proclamato uno sciopero per protestare contro questa decisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il colosso degli elettrodomestici, Electrolux, ha annunciato 1.700 esuberi. La notizia è stata diffusa dopo la presentazione del piano di ristrutturazione a Mestre. I tagli riguarderanno quasi il 40% dei 4.500 dipendenti impiegati nei siti italiani del Gruppo. Secondo quanto riferiscono i.🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Electrolux annuncia 1.700 licenziamenti in Italia: proclamato sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimentiIl colosso svedese degli elettrodomestici ha annunciato il taglio di circa il 40% della forza lavoro in Italia e la chiusura della fabbrica di...

Leggi anche: Electrolux annuncia 1.700 esuberi in tutta Italia. I sindacati: “Otto ore di sciopero nei 5 stabilimenti”

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web