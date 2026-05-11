Electrolux a rischio dimezzamento tuona la Cgil | Piano devastante Si mobiliti tutta la città

La Cgil ha commentato con forte preoccupazione il piano di riduzione del personale annunciato dal gruppo Electrolux negli stabilimenti italiani. L'organizzazione sindacale definisce l'intervento come un piano devastante e invita tutta la città a mobilitarsi. La questione riguarda un possibile dimezzamento dei posti di lavoro, generando preoccupazioni tra i lavoratori coinvolti e le istituzioni locali. La discussione tra le parti continua sui prossimi passi da intraprendere.

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