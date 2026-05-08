La Vuelle e i playoff lontano da casa | il rischio esilio c’è anche in futuro Pieri | La città studi un piano B

La squadra di basket di Pesaro potrebbe non poter disputare i playoff nella propria arena anche negli anni a venire. La società sta valutando alternative, con un piano B che prevede l’utilizzo di altri impianti in città. La situazione attuale riguarda la possibilità di dover giocare le partite importanti lontano da casa, una prospettiva che potrebbe ripetersi in futuro. La decisione dipende da questioni legate alla gestione dell’impianto e alle autorizzazioni necessarie.

Pesaro, 8 maggio 2026 – La Vuelle non potrà avere la certezza di giocare alla Vitrifrigo Arena i playoff nei prossimi anni esattamente come sta succedendo adesso. Salvo che non ci sia una diversa volontà politica dell’amministrazione comunale alla quale l’Aspes, che gestisce il palazzo dello sport, darebbe esecuzione. E’ questa, in sintesi, una delle conclusioni a cui si arriva dopo la lunga audizione di Luca Pieri, presidente di Aspes, in commissione enti partecipati. Pieri alla fine arriva a queste tre possibilità: la prima è che si rinunci a ogni evento nel palazzo dello sport tra fine aprile e inizio giugno per lasciare spazio agli...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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