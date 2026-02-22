Bipres | 70 posti a rischio fallito il piano di salvataggio Cgil

Bipres, azienda di Rocca San Casciano, rischia di perdere 70 posti di lavoro a causa del fallimento del piano di salvataggio. La crisi economica e la mancanza di fondi hanno impedito di trovare una soluzione efficace. I lavoratori temono che la chiusura definitiva possa diventare inevitabile se non si interviene rapidamente. La situazione rimane incerta e preoccupa tutta la comunità locale. La direzione aspetta risposte dalle istituzioni per evitare il peggio.

Bipres al Bivio: La Crisi di Rocca San Casciano Mette a Rischio 70 Posti di Lavoro. La situazione di Bipres, azienda con sede a Rocca San Casciano, provincia di Forlì-Cesena, è giunta a un punto critico. L'esito negativo della procedura di composizione negoziata, certificato da un esperto indipendente, solleva serie preoccupazioni per il futuro dei 70 dipendenti e per l'intero tessuto industriale del territorio. La Fiom Cgil Forlì-Cesena e la Cgil di Forlì-Cesena denunciano con forza l'assenza di un piano industriale concreto e di una reale volontà di rilancio da parte della proprietà, gettando un'ombra cupa sul futuro dell'azienda.