Eisenstaedt al Villa Bassi | visita guidata per scoprire il maestro
Una visita guidata presso il Villa Bassi invita il pubblico a scoprire la figura del fotografo Eisenstaedt, noto per le sue immagini iconiche. La giornalista approfondisce come il percorso possa influenzare la comprensione delle sue fotografie e del suo approccio artistico. La guida, Monica Poggi, conduce i partecipanti attraverso le caratteristiche del suo linguaggio visivo, offrendo un’analisi dettagliata delle sue opere più rappresentative.
? Domande chiave Come cambierà la tua percezione delle foto iconiche grazie a Monica Poggi?. Cosa rivelerà il percorso guidato sul linguaggio universale di Eisenstaedt?. Perché questa visita trasforma la fotografia in uno strumento sociale attuale?. Quali nuovi spunti critici emergeranno dopo l'incontro con la curatrice?.? In Breve Curatrice Monica Poggi guida il percorso presso il Museo Villa Bassi Rathgeb.. Evento programmato per sabato 16 maggio 2026 alle ore 16.00.. Partecipazione gratuita oltre al normale costo del biglietto d'ingresso alla mostra.. Iniziativa inserita nel contesto celebrativo dell'International Museum Day.. Sabato 16 maggio 2026 alle ore 16.🔗 Leggi su Ameve.eu
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