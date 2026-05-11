Una donna in Egitto rischia il carcere per aver proposto un accordo matrimoniale che includeva il controllo delle password social. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’uso di accordi di questo tipo e sulle possibili implicazioni legali. Nel frattempo, si parla anche di un coinvolgimento del governo italiano, con riferimenti alle sue posizioni sui diritti in ambito familiare. La questione ha suscitato discussioni sui limiti delle intese tra coniugi e le normative vigenti.

? Punti chiave Come può un accordo matrimoniale imporre il controllo delle password social?. Perché il governo Meloni è chiamato in causa in questa vicenda?. Quali clausole del contratto minacciano la libertà della giovane sanremese?. Chi è l'uomo che ha proposto condizioni così rigide per la libertà?.? In Breve L'ex marito Tamer Hamouda ha precedenti penali a Genova per stalking e maltrattamenti.. L'avvocata Agata Armanetti prepara ricorso in Cassazione e contatta il governo Meloni.. L'accordo impone la consegna delle password social e il controllo sulla figlia di tre anni.. La separazione tra Nessy Guerra e Hamouda è avvenuta nel corso del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Egitto, Nessy Guerra rischia il carcere: l’ex propone un accordo rigido

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Nessy Guerra: “Testimoni pagati dal mio ex per dire di aver avuto rapporti con me, rischio il carcere in Egitto”Nessy Guerra martedì prossimo sarà condotta in carcere in Egitto se in appello i giudici confermeranno la sentenza di adulterio.

L’incubo senza fine di Nessy Guerra, confermata la condanna per adulterio in Egitto. “Possono portarmi in carcere da un momento all’altro”Il Cairo, 28 aprile 2026 – “Potrebbero venire a prendermi da un momento all’altro.

Argomenti più discussi: Nessy Guerra, anche i lavori forzati nella condanna a 6 mesi in Egitto per adulterio; Nessy Guerra, condannata in Egitto per adulterio: Non temo la polizia o mio marito, mi terrorizza lasciare mia figlia. Io in carcere ci...; Nessy Guerra bloccata in Egitto, rischia di perdere sua figlia. Il sit-in di Federica Onori: Riportiamola in Italia; Nessy Guerra, l’ultima speranza è la grazia di al-Sisi. L’avvocato: Tajani la riporti in Italia.

Lei rischia il carcere sull'accusa di aver tradito e non dovrebbe essere così, ma per la legge egiziana lo rischia Pietro Senaldi sulla vicenda di Nessy Guerra, italiana condannata in Egitto per adulterio nei confronti del marito musulmano. #drittoerovescio x.com

Nessy Guerra e il contratto di sottomissione all'ex marito da firmare per evitare l'arresto in Egitto reddit

L’avvocata di Nessy Guerra scrive a Mattarella: «Serve la grazia, rischia il carcere in Egitto»La legale Agata Armanetti anticipa al «Corriere» la lettera al Quirinale: «La situazione è precipitata, serve un intervento immediato». La 26enne di Sanremo in Egitto è latitante e vive nascosta con l ... corriere.it