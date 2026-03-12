Nessy Guerra | Testimoni pagati dal mio ex per dire di aver avuto rapporti con me rischio il carcere in Egitto
Nessy Guerra afferma di essere vittima di testimoni pagati dal suo ex partner per dichiarazioni false riguardo a rapporti intimi. La donna rischia il carcere in Egitto se, in appello, i giudici confermeranno la sentenza di adulterio. La sua situazione è al centro di una procedura legale che potrebbe portarla dietro le sbarre. La decisione finale è prevista per martedì prossimo.
Nessy Guerra martedì prossimo sarà condotta in carcere in Egitto se in appello i giudici confermeranno la sentenza di adulterio. “Nelle celle solo un buco in mezzo alla stanza per fare i bisogni. È una cosa disumana” ha dichiarato la giovane donna che ha in corso una battaglia legale con il suo ex Tamer Hamouda per l’affidamento della figlioletta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
