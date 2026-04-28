In Egitto, la condanna per adulterio di Nessy Guerra è stata confermata in secondo grado, portando con sé il timore di un possibile arresto. La donna ha espresso la paura di essere portata in cella in qualsiasi momento e ha chiesto aiuto pubblicamente. La situazione si è aggravata dopo la decisione della corte, che ha confermato la sentenza di condanna già emessa in primo grado.

Il Cairo, 28 aprile 2026 – “Potrebbero venire a prendermi da un momento all’altro. Aiutatemi”. Nessy Guerra rischia concretamente di finire in carcere in Egitto ora che la condanna per adulterio è stata confermata anche in appello. Sanremese, 26 anni, e una bambina di tre anni, Nessy è bloccata al Cairo dal 2022. L'ex compagno e padre della bimba, l’italo-egiziano Tamer Hamouda, non ha accettato la fine della relazione e non le ha concesso di tornare in Italia. Nessy sarebbe potuta partire subito, ma senza la sua bambina, per cui Homouda ha ottenuto il divieto di espatrio. Condannato in Italia per stalking, lesioni e maltrattamenti nei confronti di una precedente compagna, Hamouda ha anche denunciato Guerra per adulterio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’incubo senza fine di Nessy Guerra, confermata la condanna per adulterio in Egitto. “Possono portarmi in carcere da un momento all’altro”

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