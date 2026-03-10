Parliamoci chiaro con il vescovo Nerbini | stasera a San Domenico

Stasera a San Domenico si tiene l'iniziativa “Parliamoci chiaro” con il vescovo Giovanni Nerbini, organizzata da La Nazione e Tv Prato. L’evento prevede un confronto su temi attuali che interessano la città, con analisi e approfondimenti. La serata vedrà la partecipazione di pubblico e rappresentanti delle due testate, che dialogheranno con il vescovo su questioni di attualità locale.

Analisi, approfondimento e dialogo sui temi d’attualità della città. Appuntamento questa sera con La Nazione e Tv Prato assieme, pronte a dialogare con il vescovo Giovanni Nerbini. E’ una nuova tappa, quella di questa sera, del progetto che ha visto nei primi due mesi del nuovo anno i due media cittadini parlare della città e dei suoi problemi cercando di offrire spunti per il dibattito e analisi approfondite dei temi più caldi per la città. Carta stampata, tv e web delle due testate hanno dato vita a una sinergia inedita. E sono stati un successo i quattro appuntamenti incentrati sui temi della sicurezza, del distretto, dello sport e della sanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

