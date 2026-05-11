Edifici scolastici finanziati con l’otto per mille statale lavori prorogati al 31 dicembre 2026

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha annunciato la proroga dei termini per i lavori di ripristino degli edifici scolastici finanziati con l’otto per mille statale. La data di conclusione degli interventi è stata spostata al 31 dicembre 2026. Questa decisione riguarda gli interventi di miglioramento delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici finanziati con risorse provenienti dalla quota statale dell’otto per mille Irpef.

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Il Ministero dell’istruzione e del merito ha prorogato i termini per la conclusione dei lavori destinati al ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici finanziati attraverso la quota a gestione statale dell’otto per mille Irpef. La misura è contenuta nel comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate X Municipio, prorogati fino a dicembre 2026 i servizi per la disabilità graveOstia, 9 aprile 2026 – Si è concluso con un esito definito positivo l’incontro chiesto dagli assessori alle Politiche sociali dei Municipi X, XI e... Battipaglia proroga al 31 dicembre 2026 le concessioni demaniali marittimeL’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, ha deciso il differimento e la proroga delle concessioni demaniali marittime al... Argomenti più discussi: Fiumefreddo di Sicilia. Finanziamenti statali per l’efficientamento energetico in tre scuole; Maxi finanziamento per Fiumicino: in arrivo 3,68 milioni per opere strategiche; Scuole senza barriere a Galliate: 120mila euro dal Ministero per l'istituto Calvino; Galliate prima in Piemonte per l’accessibilità scolastica: 120 mila euro per abbattere le barriere architettoniche.