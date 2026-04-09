X Municipio prorogati fino a dicembre 2026 i servizi per la disabilità grave

Il 9 aprile 2026 si è svolto un incontro tra gli assessori alle Politiche sociali dei Municipi X, XI e XII, rappresentanti delle Consulte per i diritti delle persone con disabilità e i sindacati Cgil, Cisl e Uil, con la direttrice generale della Asl Roma 3. Al termine della riunione si è deciso di prorogare fino a dicembre 2026 i servizi dedicati alle persone con disabilità grave nel X Municipio.

Ostia, 9 aprile 2026 – Si è concluso con un esito definito positivo l’incontro chiesto dagli assessori alle Politiche sociali dei Municipi X, XI e XII, insieme alle Consulte per i diritti delle persone con disabilità e a Cgil, Cisl e Uil, con la direttrice generale della Asl Roma 3, Laura Figorilli. Il confronto era stato sollecitato per conoscere le prospettive della sperimentazione avviata, in accordo con la Regione Lazio, a favore delle persone con disabilità adulta grave nei Municipi coinvolti. Nel corso della riunione, la Asl ha comunicato che la Regione, nella scorsa settimana, ha deliberato il proseguimento della sperimentazione fino a dicembre 2026. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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