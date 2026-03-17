L’Europa delle rinnovabili paga il conto salato delle energie fossili E della trappola del gas liquido di Trump

L’Unione europea ha avviato un percorso di incremento delle fonti rinnovabili, ma il recente conflitto in Medio Oriente ha evidenziato quanto il continente sia esposto alle fluttuazioni dei prezzi dell’energia sui mercati globali. Mentre si investe nella transizione energetica, le dipendenze dai combustibili fossili e dal gas liquido, spesso importato dagli Stati Uniti, continuano a rappresentare una sfida significativa.

L’ Unione europea continua a fare passi avanti sulle rinnovabili, eppure il conflitto in Medio Oriente ha mostrato tutta la vulnerabilità dell’Europa rispetto agli shock dei prezzi sui mercati internazionali. Una fragilità direttamente proporzionale alla dipendenza dai combustibili fossili che l’Europa importa per il 58% del fabbisogno energetico totale (con una dipendenza del 95% per il petrolio e del 90% per il gas). Il costo dell’energia prodotta da gas nell’Ue è aumentato di oltre il 50% nei primi dieci giorni del conflitto, a partire dal 28 febbraio. Secondo un’analisi del think tank Ember, con il balzo dei prezzi, nello stesso periodo, l’Ue ha pagato 2,5 miliardi di euro aggiuntivi per le importazioni di combustibili fossili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Europa delle rinnovabili paga il conto (salato) delle energie fossili. E della trappola del gas liquido di Trump Articoli correlati Juventus: Kaluku paga un conto salatoDue giorni dopo il derby d’Italia perso 3-2 dalla Juventus contro l’ Inter, con il gol vittoria di Zielinski al 90? dopo una rimonta eroica in... La truffa della finta direttrice delle Poste, gli svuotano il conto: 27enne cade nella trappolaMisano Adriatico (Rimini), 26 febbraio 2026 – Quattro mesi di reclusione, con pena sospesa. Aggiornamenti e notizie su L'Europa delle rinnovabili paga il... Temi più discussi: Energia - European Commission; CER in Europa: nel 2025 raggiunto solo il 27% dell’obiettivo. Lo dice la Corte dei conti UE; La Commissione europea punta su energia pulita, conveniente e accessibile per i cittadini; Eurostat 2026: il peso delle rinnovabili in Europa. Energia in Europa 2026: rinnovabili protagoniste, ma l’UE resta dipendente dall’importEurostat fotografa l’energia UE 2026: rinnovabili in crescita, import ancora elevate e consumi lontani dai target 2030. infobuildenergia.it Rinnovabili e tecnologie green per favorire la sovranità energetica dell'UeLa dipendenza dell'Europa dall'energia importata rimane elevata, esponendo il Vecchio Continente alla volatilità dei prezzi e ai rischi geopolitici, spiega ... repubblica.it L’Europa batte un colpo e dice no a Trump Questa non è la nostra guerra, non lo sarà mai e non siamo stati noi a cominciarla Francesca Basso, @Corriere x.com In Europa cominciano a diffondersi delle corsie preferenziale dedicate a chi viaggia in compagnia, quindi con almeno un passeggero. A segnalarle, cartelli con un rombo bianco su sfondo scuro. L'idea è incentivare un uso sostenibile del mezzo privato - facebook.com facebook