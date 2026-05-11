Economia e Giurisprudenza della Cattolica accreditati Aacsb

Da ilpiacenza.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Facoltà di Economia e Giurisprudenza, sede di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha ricevuto l’accreditamento Aacsb International. L’accreditamento riguarda il settore del business ed è stato ottenuto in modo esclusivo. L’istituzione universitaria ha comunicato ufficialmente questa certificazione, che riconosce la qualità dei programmi e delle attività formative nell’ambito economico e giuridico.

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La Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Sede di Piacenza-Cremona, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha ottenuto l’esclusivo accreditamento in ambito business di Aacsb International. Fondata nel 1916, Aacsb (Association to Advance Collegiate Schools of Business) è il più longevo organismo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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