Da Giurisprudenza ad Economia | a Napoli il numero chiuso è una scelta di efficienza della didattica

A Napoli, l'università ha adottato il numero chiuso come misura per migliorare l’efficienza della didattica. Secondo le fonti dell’ateneo, questa decisione mira a garantire una maggiore attenzione agli studenti e a sostenere il loro percorso occupazionale. La scelta viene presentata come una strategia di sostenibilità che permette di gestire meglio le risorse e di offrire un supporto più efficace ai futuri professionisti.

"Nel nostro Ateneo il numero 'chiuso' è da anni una scelta di sostenibilità dell'efficienza didattica che ci consente di prenderci realmente cura di ogni singolo studente non solo durante gli studi ma anche e soprattutto per costruire il suo futuro occupazionale". Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa rivendica il 'marchio di fabbrica' Unisob che ha portato l'Ateneo napoletano ad essere tra le prime Università italiane in relazione a numerosi indicatori di qualità: dall'efficacia della laurea come spendibilità sul mercato del lavoro alla percentuale di studenti coinvolti in stage e tirocini sin dai corsi di laurea triennale (fonte AlmaLaurea).