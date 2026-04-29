Gentiloni sale in cattedra | al via al corso di Economia della Ue alla Cattolica di Milano

Un ex commissario all’Economia dell’Unione Europea ha iniziato a insegnare alla facoltà di Economia di un’Università milanese. Da quest’anno, tiene il corso “Economia e Istituzioni dell’Unione Europea” per più di 150 studenti iscritti alla laurea magistrale. La sua presenza in aula rappresenta un’integrazione tra esperienza istituzionale e formazione accademica, offrendo agli studenti un’opportunità di approfondimento sui temi dell’integrazione europea.

L’ex commissario all’Economia dell’Unione Europea Paolo Gentiloni è diventato insegnante della facoltà di Economia dell’ università Cattolica di Milano dove quest’anno tiene il corso “ Economia e Istituzioni dell’Unione Europea ” per oltre 150 studenti della magistrale. Tre ore a settimana, di cui una di domande e risposte. Il corso è partito a febbraio e terminerà a fine maggio. «Per un’Europa più forte dobbiamo discutere molto di Europa, soprattutto con i giovani». «La mia esperienza in questi anni a Bruxelles mi ha lasciato una convinzione molto semplice: se vogliamo un’Europa più forte dobbiamo discutere molto di Europa, soprattutto con i giovani», ha dichiarato Gentiloni, che ha fatto parte della Commissione dal 2019 al 2024.🔗 Leggi su Open.online

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