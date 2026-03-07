Roma nel quartiere di San Basilio nasce l' Agorà della gentilezza

A San Basilio, un quartiere di Roma, è nata un'Agorà della gentilezza in un'area precedentemente trascurata. Si tratta di uno spazio situato tra i palazzi delle case popolari, dove prima c'era un parco abbandonato e frequentato da spacciatori. Ora, l’area è stata riqualificata e trasformata in un punto di incontro e di confronto per i residenti.

Quartiere San Basilio Roma, tra i palazzi delle case popolari c'era un vecchio parco degradato e lasciato all'abbandono e allo spaccio. Oggi grazie a un progetto promosso dalla fondazione Guido Carli con la collaborazione del ministero dell'Interno e la prefettura è nata l'Agorà della gentilezza. Nel nuovo parco, a pochi metri dalla palestra legalità aperta da don Coluccia, prete sotto scorta per le sue battaglie contro lo spaccio, sono stati piantati sei ulivi., . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, nel quartiere di San Basilio nasce l'Agorà della gentilezza Leggi anche: San Basilio, al parco Aldo Bozzi nasce l'"Agorà della Gentilezza" Chi c’era e cosa si è detto all’inaugurazione della prima Agorà della gentilezza a San BasilioOggi l’inaugurazione della prima Agorà della Gentilezza in Italia, promossa dalla Fondazione Guido Carli in collaborazione con il Ministero... Tutto quello che riguarda San Basilio. Temi più discussi: Roma, è nata a San Basilio la prima Agorà della Gentilezza; San Basilio, al parco Aldo Bozzi nasce l'Agorà della Gentilezza; Roma, blitz della polizia: 40 kg di droga in casa, 5 arresti tra Portuense e periferia; Roma, a San Basilio nasce la prima Agorà della Gentilezza. Il 6 marzo l’inaugurazione del progetto Caivano 3 con Fondazione Guido Carli. Roma, è nata a San Basilio la prima Agorà della gentilezzaRoma, 6 mar. (askanews) – Con una torta a tre piani decorata con foglie ... msn.com San Basilio, nasce la prima «Agorà della Gentilezza»: riqualificata piazza Bozzi, con la piantumazione di sei nuovi uliviL'iniziativa ha portato alla riqualificazione dell'area, con la messa a dimora di fiori, la pulizia del verde e la sistemazione delle aiuole, accanto alla «Palestra della legalità» fondata da don Anto ... roma.corriere.it Il racconto della giornata di oggi del TGR Lazio. A Roma, San Basilio, è nata la prima Agorà della Gentilezza in Italia! Scopri di più nel servizio di Gemma Giovanelli x.com PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PER LA STATALE 100 IN LOCALITÀ SAN BASILIO La Regione Puglia ha varato un piano d’intervento per potenziare la sicurezza e la viabilità lungo la strada statale 100, focalizzandosi sul tratto tra il km 44+500 e il k - facebook.com facebook