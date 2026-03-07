Roma nel quartiere di San Basilio nasce l' Agorà della gentilezza

Da tgcom24.mediaset.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Basilio, un quartiere di Roma, è nata un'Agorà della gentilezza in un'area precedentemente trascurata. Si tratta di uno spazio situato tra i palazzi delle case popolari, dove prima c'era un parco abbandonato e frequentato da spacciatori. Ora, l’area è stata riqualificata e trasformata in un punto di incontro e di confronto per i residenti.

Quartiere San Basilio Roma, tra i palazzi delle case popolari c'era un vecchio parco degradato e lasciato all'abbandono e allo spaccio. Oggi grazie a un progetto promosso dalla fondazione Guido Carli con la collaborazione del ministero dell'Interno e la prefettura è nata l'Agorà della gentilezza. Nel nuovo parco, a pochi metri dalla palestra legalità aperta da don Coluccia, prete sotto scorta per le sue battaglie contro lo spaccio, sono stati piantati sei ulivi., . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma nel quartiere di san basilio nasce l agor224 della gentilezza
© Tgcom24.mediaset.it - Roma, nel quartiere di San Basilio nasce l'Agorà della gentilezza

Leggi anche: San Basilio, al parco Aldo Bozzi nasce l'"Agorà della Gentilezza"

Chi c’era e cosa si è detto all’inaugurazione della prima Agorà della gentilezza a San BasilioOggi l’inaugurazione della prima Agorà della Gentilezza in Italia, promossa dalla Fondazione Guido Carli in collaborazione con il Ministero...

Tutto quello che riguarda San Basilio.

Temi più discussi: Roma, è nata a San Basilio la prima Agorà della Gentilezza; San Basilio, al parco Aldo Bozzi nasce l'Agorà della Gentilezza; Roma, blitz della polizia: 40 kg di droga in casa, 5 arresti tra Portuense e periferia; Roma, a San Basilio nasce la prima Agorà della Gentilezza. Il 6 marzo l’inaugurazione del progetto Caivano 3 con Fondazione Guido Carli.

san basilio roma nel quartiere diRoma, è nata a San Basilio la prima Agorà della gentilezzaRoma, 6 mar. (askanews) – Con una torta a tre piani decorata con foglie ... msn.com

San Basilio, nasce la prima «Agorà della Gentilezza»: riqualificata piazza Bozzi, con la piantumazione di sei nuovi uliviL'iniziativa ha portato alla riqualificazione dell'area, con la messa a dimora di fiori, la pulizia del verde e la sistemazione delle aiuole, accanto alla «Palestra della legalità» fondata da don Anto ... roma.corriere.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.