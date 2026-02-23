Area verde del campus dedicata a Luigi Greco | omaggio al docente scomparso

L'area verde del campus dedicata a Luigi Greco nasce dalla volontà di onorare il docente scomparso, che ha lasciato un segno importante tra studenti e colleghi. Decine di persone si sono raccolte questa mattina vicino al liceo scientifico di Ostuni, partecipando alla cerimonia di intitolazione. Durante l'evento, si sono ricordate le sue iniziative e il suo impegno quotidiano nel promuovere l'educazione. La cerimonia si è conclusa con un momento di riflessione all'aperto.

Decine di persone hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione nei pressi del Liceo Scientifico. Morto nel 2007, aveva donato alla città 1.543 volumi sulla storia locale OSTUNI - Si respirava un'aria di grande commozione questa mattina, lunedì 23 febbraio, nel campus nei pressi del liceo scientifico di Ostuni, dove decine di persone si sono radunate per assistere all'intitolazione dell'area verde a uno dei suoi figli più illustri. La cerimonia ufficiale ha dato vita al "Parco prof. Luigi Greco - storico di Ostuni", rendendo omaggio a colui che è riconosciuto come il più autorevole storico contemporaneo della Città Bianca. Nato a Ostuni nel 1955 e scomparso il 12 febbraio 2007, il Prof. Luigi Greco è riconosciuto come il più autorevole storico contemporaneo di Ostuni