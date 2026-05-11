Eboli | al Cilento Outlet giornata dedicata a salute sport e cultura

Nella cornice del Cilento Outlet di Eboli si è svolta oggi la prima tappa della Fiaccola della Prevenzione, una giornata dedicata a salute, sport e cultura. L’evento ha attirato numerosi partecipanti e visitatori, offrendo diverse attività e iniziative rivolte al benessere e alla sensibilizzazione sulla prevenzione sanitaria. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera vivace e coinvolgente, con momenti che hanno spaziato tra sport, cultura e informazione.

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In queste ore, nella suggestiva location del Cilento Outlet di Eboli, si è tenuta all’insegna del successo la prima tappa della Fiaccola della Prevenzione. Una giornata intensa e appassionante interamente riservata alla salute, alla sensibilizzazione e alla cultura della prevenzione. Alle ore 15 di ieri si è svolto l’interessante convegno sul Passaporto Ematico. Ricchi di spunti di riflessione gli interventi dei relatori Paolo Negri, Davide Polito, Roberto Viceconti, Giuseppe Ventre e Jacopo Gubitosi. A moderare magistralmente l’incontro è stata Raffaella Giaccio. Testimonial dell’iniziativa è stato, udite udite, Sasà Avallone, premiato insieme a Veneranda Pascale, Gennaro Avino e Alfonso Mangone per il loro impegno e contributo.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Eboli: al Cilento Outlet giornata dedicata a salute, sport e cultura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Azzannato da un pastore tedesco mentre passeggia col cagnolino al centro commerciale Cilento Outlet di EboliUn uomo di 70 anni è stato morso da un pastore tedesco mentre passeggiava al centro commerciale Cilento Outlet di Eboli con il suo cagnolino. Prevenzione cardiaca nello sport, al Cilento Outlet arriva il Giro della Fiaccola della PrevenzioneDal 2012 a oggi in Italia 592 ragazzi sotto i 30 anni sono morti mentre praticavano sport: una media drammatica di una vittima ogni quattro giorni,... Argomenti più discussi: Fiaccola Prevenzione arriva al Cilento Outlet di Eboli; Prevenzione cardiaca nello sport, al Cilento Outlet arriva il Giro della Fiaccola della Prevenzione; Eboli, 70enne azzannato da pastore tedesco per proteggere il cagnolino al centro commerciale Cilento Outlet; Paura al Cilento Outlet: 70enne morso da cane mentre difende il suo bassotto.