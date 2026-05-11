Ebimotors al sesto posto nel debutto CIGT Endurance

Nella prima gara del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2026, Ebimotors si è posizionata al sesto posto nella categoria GT3 AM e al 22° in classifica generale. La squadra ha ottenuto un risultato positivo nel debutto stagionale, che ha visto la partecipazione alla prima prova del campionato. La gara ha coinvolto diverse squadre e piloti, con la squadra italiana che ha concluso con un risultato incoraggiante.

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Un incoraggiante sesto posto di categoria GT3 AM, unito ad una 22esima piazza finale è l’ottimo risultato portato a casa da Ebimotors nella prima prova stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2026. La gara si è svolta a Misano Adriatico, in condizioni davvero difficili. Fila tutto liscio nelle giornate di venerdì e sabato con il trio Paolo Venerosi, Alessandro Baccani e Leonardo Caglioni ( Porsche 911 GT3 R EVO numero 44 ) che prende confidenza con la pista e conquista un decimo posto di categoria in qualifica. La domenica si presenta totalmente differente con la pioggia che “allaga” il tortuoso tracciato romagnolo. Oltre alla pista bagnata l’incognita è rappresentata dal traffico.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Ebimotors al sesto posto nel debutto CIGT Endurance ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ebimotors torna nel Campionato Italiano GT Endurance 2026Il ritorno in Endurance Ritorno prestigioso e senza dubbi gradito quello di Ebimotors nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2026. Mattia Bucci sfida Imola: debutto con la Lamborghini al CigtIl pilota pescarese Mattia Bucci si prepara a inaugurare la stagione agonistica 2026 sul leggendario circuito di Imola, dove questa settimana... Argomenti più discussi: Ebimotors al sesto posto nel debutto CIGT Endurance; Porsche Carrera Cup Italia: 2 podi e tanta sfortuna per Ebimotors a Misano; Porsche Carrera Cup Italia: secondo round a Misano. Orari e dirette.