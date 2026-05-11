Ebimotors al sesto posto nel debutto CIGT Endurance
Nella prima gara del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2026, Ebimotors si è posizionata al sesto posto nella categoria GT3 AM e al 22° in classifica generale. La squadra ha ottenuto un risultato positivo nel debutto stagionale, che ha visto la partecipazione alla prima prova del campionato. La gara ha coinvolto diverse squadre e piloti, con la squadra italiana che ha concluso con un risultato incoraggiante.
Un incoraggiante sesto posto di categoria GT3 AM, unito ad una 22esima piazza finale è l’ottimo risultato portato a casa da Ebimotors nella prima prova stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2026. La gara si è svolta a Misano Adriatico, in condizioni davvero difficili. Fila tutto liscio nelle giornate di venerdì e sabato con il trio Paolo Venerosi, Alessandro Baccani e Leonardo Caglioni ( Porsche 911 GT3 R EVO numero 44 ) che prende confidenza con la pista e conquista un decimo posto di categoria in qualifica. La domenica si presenta totalmente differente con la pioggia che “allaga” il tortuoso tracciato romagnolo. Oltre alla pista bagnata l’incognita è rappresentata dal traffico.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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