Ebimotors riprende il suo impegno nel Campionato Italiano GT Endurance 2026, confermando la sua presenza in questa competizione. La squadra torna a gareggiare nel campionato che si svolge con prove di durata, con l’obiettivo di competere nelle varie tappe previste dalla stagione. La partecipazione è stata annunciata ufficialmente e riguarda tutte le gare previste nel calendario del campionato.

Il ritorno in Endurance. Ritorno prestigioso e senza dubbi gradito quello di Ebimotors nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2026. La squadra di Enrico Borghi si riaffaccia al più importante challenge di durata nazionale, nella main class, con la splendida Porsche 911 GT3 R dotata di kit EVO. Al via sulla verde coupè tedesca numero 44, in classe GT3 AM, si alterneranno i due volti noti Paolo Venerosi ed Alessandro Baccani. Ad affiancare i due amici e piloti toscani ci sarà il giovane Leonardo Caglioni. ‘Paolone’ ed ‘Il Bacca’ formano da anni una coppia affiatata nel mondo del motorsport, il loro connubio con Ebimotors è ormai una certezza in pista. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Ebimotors torna nel Campionato Italiano GT Endurance 2026

Articoli correlati

Mattia Bucci firma con la Dl Racing per il Campionato italiano Gran Turismo endurance e sprint 2026Il pilota pescarese parteciperà sia nella serie Endurance che in quella Sprint nella stessa stagione con il team Dl Racing Stagione importante in...

Leggi anche: GT Cup Europe 2026: ancora Ebimotors con Faems Team