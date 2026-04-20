Il pilota pescarese Mattia Bucci si prepara a affrontare il primo appuntamento del Cigt Sprint sulla pista di Imola, segnando il suo debutto con la Lamborghini nella stagione 2026. La gara si terrà questa settimana, con l’obiettivo di iniziare ufficialmente la nuova annata agonistica. Bucci ha già partecipato a diverse competizioni, ora si concentrerà su questa sfida in un circuito noto per la sua storia e le sue caratteristiche tecniche.

Il pilota pescarese Mattia Bucci si prepara a inaugurare la stagione agonistica 2026 sul leggendario circuito di Imola, dove questa settimana scatterà il semaforo verde per il primo appuntamento del Cigt Sprint. Il giovane talento della provincia di Pescara debutterà in un contesto tecnico di alto livello, guidando la Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo2 sotto la gestione del team Dl racing. L’evoluzione tecnica e la preparazione del team Dl racing. Il passaggio alla nuova vettura rappresenta un punto di svolta fondamentale per il percorso professionale del pilota di Pescara. Per affrontare le sfide del campionato, il lavoro estivo è stato focalizzato sulla messa a punto del nuovo modello Lamborghini, con sessioni di test intensificate insieme a Pietro per affinare la sinergia tra pilota e macchina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattia Bucci sfida Imola: debutto con la Lamborghini al Cigt

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