Nel 2026, Eberhard & Co. ripropone il cronografo Tazio Nuvolari, riprogettato rispetto al modello originale del 1992. La nuova versione presenta un design rivisitato, con alcuni dettagli aggiornati rispetto alla versione precedente. Sul quadrante, compare una tartaruga stilizzata, elemento che richiama un simbolo presente nelle precedenti edizioni del segnatempo. La riproposizione del modello include modifiche estetiche e funzionali rispetto all’originale.

? Punti chiave Come si è evoluto il design dal modello originale del 1992?. Perché compare una tartaruga stilizzata sul quadrante del cronografo?. Cosa distingue la versione Gold Car Collection dalle altre referenze?. Come influisce la scelta di Mario Peserico sul mercato attuale?.? In Breve Cassa aggiornata a 40 mm con scala tachimetrica convertita in chilometri orari.. Due referenze 31175 e 31176 utilizzano il meccanismo automatico Valjoux 7750.. Versione Gold Car Collection presenta silhouette Alfa Romeo in oro 18 carati.. Simbolo della tartaruga al numero 9 richiama il dono di Gabriele D'Annunzio.. Eberhard & Co. rilancia la collezione Tazio Nuvolari nel 2026 con due nuove referenze che evolvono il design iconico del cronografo lanciato trent’anni fa a La Chaux-de-Fonds.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eberhard & Co.: torna il cronografo Tazio Nuvolari nel 2026

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