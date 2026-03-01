Gran Premio Nuvolari le strade del Forlivese protagoniste anche nel 2026 | ecco la data

Le iscrizioni per la 36esima edizione del Gran Premio Nuvolari sono state aperte. La manifestazione si terrà dal 17 al 20 settembre e coinvolgerà le strade del forlivese. Si tratta di un evento internazionale dedicato alle auto storiche, che vede partecipanti provenienti da diversi paesi. La gara si svolge ogni anno in questa regione, attirando appassionati e appassionate di auto d’epoca.

Si aprono ufficialmente le iscrizioni alla 36esima edizione del Gran Premio Nuvolari, l'iconica manifestazione internazionale di regolarità riservata alle auto storiche, in programma dal 17 al 20 settembre. I concorrenti saranno protagonisti di una sfida scandita da 100 prove cronometrate e 10 prove di media, lungo alcune tra le strade più suggestive d'Italia: piazze storiche, borghi senza tempo e scenari paesaggistici di straordinaria bellezza. Da oltre trent'anni l'obiettivo resta immutato: dare vita a un evento esclusivo ed elegante per piloti e appassionati, degno del mito che ha segnato la storia dell'automobilismo mondiale, Tazio Nuvolari.