EasyJet | sciopero piloti e assistenti rischio blocchi a Milano

Domani, i piloti e gli assistenti di volo di alcune compagnie aeree previste operare sulla tratta tra gli aeroporti di Malpensa e Linate rischiano di non partire a causa di uno sciopero. I sindacati hanno annunciato la protesta e hanno coinvolto il Ministero dei Trasporti per cercare una soluzione, senza specificare quali voli potrebbero essere cancellati. La situazione genera preoccupazione per i voli programmati sulla tratta milanese.

? Domande chiave Quali voli specifici rischiano la cancellazione tra Malpensa e Linate?. Perché i sindacati hanno deciso di coinvolgere il Ministero dei Trasporti?. Come influirà lo sciopero sui collegamenti verso Napoli e Palermo?. Cosa ha causato lo stallo nelle trattative per i contratti collettivi?.? In Breve Sciopero dalle 10:00 alle 18:00 del 11 maggio 2026.. Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e Anpac proclamano l'agitazione.. Blocchi previsti a Malpensa, Linate e Bergamo Orio al Serio.. Effetto domino su voli verso Napoli e Palermo.. Lunedì 11 maggio 2026, piloti e assistenti di volo EasyJet incroceranno le braccia per otto ore tra le dieci e le diciotto, mettendo a rischio i collegamenti degli scali milanesi con il resto del Paese e l’estero.🔗 Leggi su Ameve.eu

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