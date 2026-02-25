Scioperano piloti e assistenti di volo di Ita e Easyjet | scattano i presidi a Malpensa e Linate

Lo sciopero è in programma nella giornata di giovedì 26 febbraio. La Cgil fa sapere che le azioni dureranno fino alla firma del contratto Potrebbe diventare una giornata di passione quella di giovedì 26 febbraio per i viaggiatori in partenza e in arrivo negli aeroporti di Milano. È infatti in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ita Airways ed EasyJet. L'agitazione è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e Anpac, per il rinnovo del contratto. In Lombardia sono previsti presidi dalle ore 10 alle ore 16 sia all’aeroporto di Milano Linate, presso l’area arrivi, che all’aeroporto di Milano Malpensa, ugualmente presso l’area arrivi. “Le lavoratrici e i lavoratori di Ita Airways rivendicano il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto a dicembre 2024: un impianto contrattuale oggi inadeguato sia sotto il profilo salariale sia rispetto alle tutele. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

