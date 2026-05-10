Sciopero EasyJet braccia incrociate per piloti e assistenti di volo | lunedì nero negli aeroporti di Milano

Lunedì si prevede un possibile disagio negli aeroporti di Milano a causa di uno sciopero di piloti e assistenti di volo di una compagnia aerea low cost. Le proteste coinvolgono anche altre città, tra cui Palermo e Napoli, e sono state annunciate come parte di una serie di agitazioni nel settore del trasporto aereo. La giornata potrebbe essere segnata da cancellazioni e ritardi nei voli.

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