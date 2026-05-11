E’ morto Rodolfo Rinfreschi protagonista della politica e dell’artigianato pratese

Rodolfo Rinfreschi, figura nota nel panorama politico e artigianale di Prato, è deceduto all’età di 90 anni. La notizia è stata diffusa dal Comune e dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato, che hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia. Rinfreschi è stato riconosciuto per il suo contributo nel settore pubblico e privato, e le sue attività hanno avuto un impatto sulla comunità locale.

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Prato, 11 maggio 2026 – E’ morto a 90 anni Rodolfo Rinfreschi: ne danno notizia il Comune e Cna. L'amministrazione comunale pratese, nell’esprimere il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia, ricorda le sue note biografiche. Rinfreschi si iscrisse giovanissimo alla Federazione Giovanile Comunista, di cui a 18 anni fece parte della segreteria. Nel 1962 fu eletto nel Consiglio Comunale di Poggio a Caiano, poi nel consiglio provinciale, di cui divenne assessore fino al 1975. Nel 1975 fu eletto nel consiglio comunale di Prato. Fu assessore agli affari generali, tributi e bilancio, quindi vicesindaco con Lohengrin Landini. Si dimise dalla giunta nel 1979 perché eletto segretario della Federazione pratese, rimanendo consigliere fino al 1985.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ morto Rodolfo Rinfreschi, protagonista della politica e dell’artigianato pratese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Addio ad Angelo Romano, protagonista della politica irpinaTempo di lettura: 3 minutiAvellino si sveglia avvolta dal dolore per la scomparsa del professore Angelo Romano, morto all’età di 92 anni, già sindaco... Artigianato. Sofia Capellini (AEFI): “Al MIDA si osserva la crescita delle PMI e l’innovazione dell’artigianato italiano”“La Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA) celebra quest’anno il traguardo delle 90 edizioni, confermandosi una delle fiere più antiche,...