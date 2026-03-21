Addio ad Angelo Romano protagonista della politica irpina

Avellino piange la scomparsa di Angelo Romano, professore di 92 anni e già sindaco del capoluogo irpino per due mandati consecutivi tra il 1989 e il 1995. La città si è svegliata con il lutto, mentre si conoscono le sue cariche pubbliche e il ruolo di protagonista nella scena politica locale. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra i residenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Avellino si sveglia avvolta dal dolore per la scomparsa del professore Angelo Romano, morto all’età di 92 anni, già sindaco del capoluogo irpino per due mandati consecutivi dal 1989 al 1995. Esponente della Democrazia Cristiana, Romano ha guidato la città in una fase storica complessa e delicata, quella del passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, segnando con il suo operato una stagione di transizione politica, amministrativa e sociale. Durante il suo mandato promosse importanti interventi urbanistici, tra cui la realizzazione della sede unica comunale in Piazza del Popolo, inserita in un più ampio progetto di rinnovamento del tessuto urbano cittadino, caratterizzato anche da operazioni di demolizione e riassetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Addio ad Angelo Romano, protagonista della politica irpina Articoli correlati Lutto nella sanità irpina: addio a Francesco, riferimento della medicina irpinaAVELLINO – Le comunità di Avellino e Forino piangono la scomparsa di Francesco Laudati, stimato operatore sanitario in servizio presso l’Azienda... Addio a Rolando Nannicini, protagonista della politica valdarneseLa politica valdarnese e toscana è in lutto per la scomparsa di Rolando Nannicini, morto questa mattina all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia dopo... Tutto quello che riguarda Angelo Romano Discussioni sull' argomento Lunedì l’addio a Mirko Garbin; Villafranca, addio a Domenica Marocco, presidente della Banda municipale; Angelo Gugel è morto, addio al leggendario maggiordomo trevigiano dei Papi: sostenne Wojtyla dopo l'attentato a San Pietro; Salernitana, la svolta societaria entra nel vivo: Iervolino verso l'addio, Rufini e Antares pronti a scrivere il nuovo capitolo granata. Trasferta per la Prima Squadra che sarà impegnata contro la Polisportiva Sant’Angelo Romano domenica alle 11:00. Sabato alle 15:00 la Juniores sfiderà l’Achillea 2002 nelle calorose mura domestiche. #vesta #matchday x.com Sant'Egidio. . Preghiera per la Chiesa. Meditazione di don Angelo Romano sul Vangelo di Matteo (Mt 1, 18-24) facebook