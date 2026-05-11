È in arrivo nelle sale e su Disney+ un documentario sugli Oasis

Da nerdpool.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato un nuovo documentario dedicato agli Oasis, la band britannica nota per il loro successo negli anni '90. Il film sarà disponibile prossimamente nelle sale cinematografiche e sulla piattaforma Disney+. La produzione è curata da Disney, Magna Studios e Sony Music Vision, che hanno comunicato ufficialmente la prossima uscita del progetto.

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Disney, magna studios e Sony Music Vision hanno annunciato un attesissimo documentario dedicato agli Oasis, la leggendaria band britannica. Presentato da Disney+, il film arriverà in alcune sale IMAX e in alcuni cinema in tutto il mondo con una distribuzione limitata a partire dall’11 settembre, prima di debuttare in streaming in esclusiva su Disney+ a livello internazionale durante l’anno. Il documentario sugli Oasis, attualmente senza titolo, è stato ideato dallo sceneggiatore, produttore e regista Steven Knight, candidato ai BAFTA e agli Oscar, ( Peaky Blinders,  A Thousand Blows ) e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace ( Shut Up and Play the Hits,  Meet Me in the Bathroom ).🔗 Leggi su Nerdpool.it

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