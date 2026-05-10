Buone notizie per i fan degli Oasis! Il documentario evento arriva quest’anno in sala e su Disney +
Un nuovo documentario dedicato agli Oasis sarà distribuito quest’anno sia nelle sale cinematografiche che sulla piattaforma Disney+. L’annuncio è stato dato da tre aziende: Disney, Magna Studios e Sony Music Vision. La pellicola si concentra sulla celebre band britannica, famosa in tutto il mondo per i suoi album e le performance dal vivo. La produzione mira a raccontare aspetti della storia e della carriera del gruppo musicale.
Disney, magna studios e Sony Music Vision hanno annunciato un attesissimo documentario dedicato agli Oasis, la leggendaria band britannica. Presentato da Disney+, il film arriverà in alcune sale IMAX e in alcuni cinema in tutto il mondo con una distribuzione limitata a partire dall’11 settembre, prima di debuttare in streaming in esclusiva su Disney+ a livello internazionale durante l’anno. Dietro le quinte di una reunion storica. l documentario racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher, Oasis Live ’25, uno dei ritorni rock ‘n’ roll più attesi dei nostri tempi. Il film è un resoconto esaltante di quello che è, senza dubbio, il più grande evento musicale del 2025, che cattura l’esperienza e le emozioni della band e dei suoi fan in tutto il mondo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Notizie correlate
Leggi anche: Oasis, il tour della reunion diventa un film: Steven Knight firma il documentario per Disney+
Tiktok rivale di meta quest arriva negli usa quest anno con un headset e un os ridisegnatoQuesto aggiornamento presenta pico os 6, una revisione sostanziale del sistema operativo XR di Pico, accompagnata dall’annuncio del nuovo visore di...