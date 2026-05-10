Buone notizie per i fan degli Oasis! Il documentario evento arriva quest’anno in sala e su Disney +

Un nuovo documentario dedicato agli Oasis sarà distribuito quest’anno sia nelle sale cinematografiche che sulla piattaforma Disney+. L’annuncio è stato dato da tre aziende: Disney, Magna Studios e Sony Music Vision. La pellicola si concentra sulla celebre band britannica, famosa in tutto il mondo per i suoi album e le performance dal vivo. La produzione mira a raccontare aspetti della storia e della carriera del gruppo musicale.

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