Celle di San Vito senza medico di base la sindaca | Asl Foggia calpesta il diritto alla salute

Da foggiatoday.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Celle di San Vito non ci sono medici di base disponibili, lasciando i residenti senza assistenza sanitaria. La sindaca denuncia che l’Asl di Foggia calpesta il diritto alla salute dei cittadini, sottolineando l’assenza di un medico che possa garantire cure e assistenza. La situazione mette in evidenza una grave carenza del servizio sanitario locale.

Regione Puglia con una missiva aveva intimato all’Asl di garantire l’assistenza sanitaria di base entro il 9 gennaio. Giannini: "Stiamo vivendo una situazione di gravissimo disagio" “Per i cittadini di Celle di San Vito non c’è assistenza sanitaria. Non c’è un medico sanitario che garantisca al paese questo diritto. L’Asl di Foggia è gravemente inadempiente anche davanti alle direttive della Regione Puglia. Il diritto alla salute dei miei cittadini è completamente calpestato dalla totale indifferenza della direzione generale dell’Asl foggiana”. È con questa dichiarazione dura e drammatica che Palma Maria Giannini, sindaca di Celle di San Vito, torna a denunciare una situazione gravissima. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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