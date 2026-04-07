Con Decaro per la prima volta un presidente della Regione Puglia a Celle di San Vito

Per la prima volta, un presidente della Regione Puglia ha visitato Celle di San Vito. La visita si è svolta in un momento di particolare interesse pubblico, coinvolgendo diverse autorità locali e cittadini. Durante l'incontro, sono state trattate questioni legate allo sviluppo territoriale e ai progetti in corso nella zona. La presenza del rappresentante regionale ha attirato l'attenzione della comunità locale, che ha partecipato attivamente alle attività programmate.

CELLE DI SAN VITO (Fg) – “Questa è la prima volta nella storia che un presidente della Regione Puglia, della nostra regione, è venuto a Celle di San Vito. Non era mai accaduto. Anche per questo, ma non solo, voglio ringraziare con particolare riconoscenza il presidente Antonio Decaro. Per il momento di confronto diretto e informale che ha voluto condividere, fermandosi presso la mia abitazione insieme ad altri sindaci del territorio. Intorno al calore del camino, abbiamo parlato delle ferite della nostra terra, della sua fragilità, ma anche della forza delle nostre comunità che non vogliono arrendersi. È in questi momenti che la politica recupera la sua dimensione più vera: l’ascolto e la condivisione”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “Con Decaro per la prima volta un presidente della Regione Puglia a Celle di San Vito” Celle di San Vito, il Comune meno popoloso della Puglia “senza medico di base”: la rabbia della sindaca Nei confronti dell'Asl FoggiaDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Celle di San Vito: “Per i cittadini di Celle di San Vito non c’è assistenza sanitaria. Giochi del Mediterraneo: tavolo a Taranto con ministro dello Sport e presidente della Regione Puglia Decaro: "non possiamo permetterci di fallire"Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine dell’incontro operativo con il... Temi più discussi: Decaro, 'al lavoro per ripristinare collegamento con la città isolata'; Decaro ringrazia Annamaria Tosto e il cda di Apulia Film Commission per il lavoro svolto in questi anni; Puglia, Decaro con Ciciliano sorvola le zone colpite dal maltempo; Sanità, Decaro attacca le Regioni del Nord: Con le pre-intese sull'Autonomia aumenterà il divario. Puglia, voragine sulla provinciale 130. Decaro: Al lavoro per delle soluzioni rapideServono delle soluzioni rapide. Parla il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, dopo il sopralluogo sui Monti Dauni dove si è aperta una voragine causata dal maltempo, isolando due comuni ... trmtv.it Decaro, non solo la sanità: via a un Piano per il lavoro. E poi imprese e turismo. Le prossime mosse e scelte in Regione: cosa succedeRilancio e programmazione. Per provare a correre, oltre le emergenze. Antonio Decaro vuol cambiare marcia e affrontare presto un altro capitolo, dopo ... msn.com Sanità, la Regione ora prova con l’intelligenza artificiale: Decaro commissaria la gestione della spesa x.com DECARO IN CAPITANATA Il sopralluogo è stato utile a verificare lo stato attuale dei luoghi, i danni provocati dal maltempo e gli interventi da mettere in campo nelle prossime settimane per ripristinare le condizioni di viabilità dei Comuni interessati e dell’in - facebook.com facebook