È di Sempio Garlasco la procura non ha dubbi | cosa hanno trovato in casa Poggi

La procura di Garlasco ha confermato che l’oggetto trovato recentemente nell’abitazione di Poggi appartiene a Sempio. Il caso, che ha coinvolto la morte di una giovane donna, è rimasto tra i più discussi della cronaca italiana negli ultimi vent’anni. La scoperta avviene in un momento di attenzione sulla vicenda, che ha visto numerosi sviluppi e indagini nel corso del tempo.

Per quasi vent’anni il delitto di Garlasco è rimasto uno dei casi più discussi della cronaca italiana. La morte di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007, continua ancora oggi a dividere opinione pubblica, esperti e trasmissioni televisive. Nelle ultime settimane la nuova indagine aperta dalla procura di Pavia ha riportato il caso al centro dell’attenzione mediatica, con una serie di elementi investigativi che stanno alimentando polemiche e interrogativi. Al centro della nuova inchiesta c’è Andrea Sempio, oggi unico indagato. Gli inquirenti stanno ricostruendo nuovamente le ore precedenti e successive al delitto, contestando all’uomo una versione dei fatti che, secondo la procura, sarebbe stata sostenuta per anni attraverso dichiarazioni considerate non veritiere.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

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#Garlasco, gli esperti del Ris: L’impronta 33 è di #AndreaSempio ?? ? La traccia palmare trovata sulla scala della cantina di casa Poggi sarebbe stata verificata più volte prima della conclusione finale degli investigatori. ? Secondo quanto emerge nell x.com