La Procura di Pavia ha concluso le indagini sul delitto di Garlasco, affermando che Andrea Sempio sarebbe l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli investigatori, Sempio sarebbe responsabile del delitto avvenuto nella casa di Garlasco. La decisione di chiudere le indagini è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla posizione di eventuali altre persone coinvolte o sulla dinamica del caso.

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco: Andrea Sempio sarebbe il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi Dopo giorni di attesa concitata, laProcura di Paviaha chiuso le nuove indagini suldelitto di Garlasco.Andrea Sempiosarebbe il responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi,la giovane uccisa il 13 agosto del 2007. La difesa ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini che prelude alla richiesta dirinvio a giudizio. All’epoca dei fatti Sempio aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima,Marco Poggi.Secondo i pm, il movente del delitto sarebbe chiaro:Chiara ha rifiutato un’avance del ragazzo e questo l’ha colpita almeno 12 volte con un martello.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Garlasco: per la Procura Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi - Ore 14 del 01/05/2026

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La Procura di Pavia, dopo aver chiuso l'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi con la notifica dell'avviso di conclusione indagini, trasmetterà alla Procura generale di Milano, come preannunciato, le carte degli accertamenti effettuati in poco - facebook.com facebook

++ Notificata ad Andrea Sempio la chiusura dell'inchiesta ++ (ANSA) x.com