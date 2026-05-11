Dal 2019 sono state adottate diverse misure sulle pensioni che sono state contestate come incostituzionali. Recentemente, un articolo pubblicato online ha analizzato uno studio condotto dalla Cgil, focalizzandosi sugli effetti di una riforma delle pensioni approvata con la Legge di Bilancio 2024. L’articolo, apparso l’8 maggio 2026, riporta le valutazioni e le analisi sul provvedimento, evidenziando le implicazioni di questa modifica normativa.

di Roberto Celante Un articolo di Roberto Rotunno su ilfattoquotidiano.it dell’8 maggio 2026 ha presentato uno studio della Cgil sugli effetti della parziale riforma delle pensioni introdotta con la Legge di Bilancio 2024. Le stime del sindacato prevedono penalizzazioni di decine di migliaia di euro per i destinatari di tale riforma che optassero per la pensione di anzianità, sia a causa della revisione del criterio di calcolo della pensione, sia per l’allungamento delle finestre mobili, che costituisce un surrettizio aumento dell’età pensionabile. Il problema principale non sono le pur odiose penalizzazioni, ma la platea dei destinatari della norma, perché non sono incostituzionali soltanto le leggi “ad personam”, ma anche quelle “ad ordinem”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È dal 2019 che si interviene sulle pensioni con norme incostituzionali

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