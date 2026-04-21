Floridia M5s | Decreto sicurezza si inventano norme incostituzionali perché sono incapaci – Il video

Barbara Floridia del Movimento Cinque Stelle ha commentato le recenti vicende politiche, affermando che il governo si inventa norme incostituzionali per incapacità. Ha citato due politici coinvolti in scandali e ha aggiunto che anche un assessore di Fratelli d’Italia in Sicilia è stato coinvolto in questioni giudiziarie. La parlamentare ha espresso la propria opinione durante un intervento a Roma, il 21 aprile 2026.

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 “Sono travolti dagli scandali, dopo Delmastro e Santanchè ora un assessore di Fratelli d’Italia in Sicilia”, la dichiarazione di Barbara Floridia del Movimento Cinque Stelle. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Floridia (M5s): Decreto sicurezza, si inventano norme incostituzionali perché sono incapaci Notizie correlate Leggi anche: Decreto Sicurezza, gli studenti stanno col governo: l’84% dice sì alle nuove norme Floridia (M5s): Petrecca? "Ci sarà occasione di parlarne in commissione con l'Ad Rossi" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "Petrecca? Ci sarà occasione di parlarne con l'Ad di Gianpaolo Rossi in Commissione" così la senatrice... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scontro in Senato tra Licia Ronzulli e Barbara Floridia, scintille sulla riforma Rai: Spegnete il microfono; Senato, Floridia denuncia lo stallo su riforma Rai e Ronzulli la silenzia: Violenza istituzionale; Caos in Senato sulla Vigilanza Rai bloccata dopo il richiamo di Mattarella; Seduta 409ª (XIX legislatura) (15.04.2026). Floridia (M5S): Decreto sicurezza, si inventano norme incostituzionali perché sono incapaci – Il video(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 Sono travolti dagli scandali, dopo Delmastro e Santanchè ora un assessore di Fratelli d’Italia in Sicilia, la dichiarazione di Barbara Floridia del Movimento Cin ... msn.com Floridia (M5s): Decreto sicurezza, si inventano norme incostituzionali perché sono incapaci(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 Sono travolti dagli scandali, dopo Delmastro e Santanchè ora un assessore di Fratelli d’Italia in Sicilia, la dichiarazione di Barbara Floridia del Movimento Cin ... la7.it Nell’aula consiliare del Comune di Floridia in Piazza del Popolo, domenica 26 aprile alle 18.00 si terrà la presentazione del libro “U Maxi” di Pietro Grasso, magistrato in prima linea nella lotta alla mafia e già presidente del Senato. facebook