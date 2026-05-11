Dzemaili | Inter regina per qualità della rosa Conte? Ha fatto bene tutto Il Bologna ha un giocatore pazzesco

Stasera si gioca Napoli contro Bologna, una sfida che coinvolge anche Blerim Dzemaili, ex centrocampista svizzero che ha disputato diverse stagioni nel campionato italiano. In un’intervista recente, Dzemaili ha commentato la rosa dell’Inter, definendola la migliore per qualità, e ha espresso apprezzamento per le scelte di allenatore della sua ex squadra. Ha inoltre sottolineato il talento di un giocatore del Bologna, menzionando l’importanza dell’assenza di Freuler per la squadra di casa.

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