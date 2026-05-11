Dzemaili | Inter regina per qualità della rosa Conte? Ha fatto bene tutto Il Bologna ha un giocatore pazzesco
Stasera si gioca Napoli contro Bologna, una sfida che coinvolge anche Blerim Dzemaili, ex centrocampista svizzero che ha disputato diverse stagioni nel campionato italiano. In un’intervista recente, Dzemaili ha commentato la rosa dell’Inter, definendola la migliore per qualità, e ha espresso apprezzamento per le scelte di allenatore della sua ex squadra. Ha inoltre sottolineato il talento di un giocatore del Bologna, menzionando l’importanza dell’assenza di Freuler per la squadra di casa.
Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Lo Shakhtar Donetsk vince il campionato, 16^ titolo della storia! 4-0 al Poltava e festa grande per Arda Turan, Srna e giocatori Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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