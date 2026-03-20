Ferrara, escluso dal murale con i campioni del Napoli, ha commentato sui social criticando la decisione. Ha dichiarato di conoscere il motivo dell’esclusione e ha accusato le spiegazioni ufficiali di essere infondate. Nel suo messaggio, ha anche affermato di essere rassicurato dal sostegno di alcuni tifosi che conoscono i fatti. La vicenda ha suscitato reazioni tra i supporter e i protagonisti coinvolti.

“Mentirei se fingessi di non conoscerne il motivo reale, nonostante le supercazzole che sono state accampate”. Ciro Ferrara ha espresso su Instagram tutta la delusione per il mancato inserimento nel murales realizzato dallo street artist napoletano Jorit per i 100 anni di storia del Napoli. L’opera è stata presentata nella giornata di venerdì fuori dallo stadio e comprende i volti di 11 giocatori tra i più significativi della storia del Napoli, scelti con l’aiuto dei tifosi: Zoff, Koulibaly, Bruscolotti, Kroll, Ghoulam, Juliano, Hamsik, Careca, Maradona, Cavani e Mertens. Tante le assenze di rilievo, tra cui proprio quella di Ciro Ferrara, che ha espresso tutto il suo rammarico sui social, alimentando le polemiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ferrara viene escluso dal murale con i campioni del Napoli e si sfoga sui social: “So il motivo. Per fortuna ci sono tifosi che conoscono i fatti”

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