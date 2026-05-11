Duemila euro spariti in un istante La nuova truffa fa paura | Raggirati così dentro al supermercato

Una truffa recente ha portato alla perdita di duemila euro in pochi attimi mentre una persona si trovava all’interno di un supermercato. La vittima aveva effettuato una donazione che sembrava semplice e senza rischi, un atto di solidarietà compiuto tra gli scaffali del negozio. La dinamica ha coinvolto un raggiro che si è svolto in breve tempo, lasciando l’individuo senza il denaro donato.

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