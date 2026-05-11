Duemila euro spariti in un istante La nuova truffa fa paura | Raggirati così dentro al supermercato
Una truffa recente ha portato alla perdita di duemila euro in pochi attimi mentre una persona si trovava all’interno di un supermercato. La vittima aveva effettuato una donazione che sembrava semplice e senza rischi, un atto di solidarietà compiuto tra gli scaffali del negozio. La dinamica ha coinvolto un raggiro che si è svolto in breve tempo, lasciando l’individuo senza il denaro donato.
Una donazione che sembra innocua, un gesto di solidarietà compiuto in pochi secondi tra gli scaffali di un supermercato e la convinzione di aver contribuito a una buona causa. È in questo contesto quotidiano e rassicurante che si sta diffondendo una nuova forma di truffa con POS manomessi, capace di colpire le vittime senza che queste si accorgano immediatamente dell’inganno. Il meccanismo, secondo quanto emerso dalle segnalazioni, si basa su una forte componente di fiducia e su una simulazione accurata di attività benefiche. I truffatori si presentano come volontari impegnati in raccolte fondi, riuscendo così a convincere le persone a effettuare pagamenti apparentemente modesti tramite terminali elettronici.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Notizie correlate
“Duemila euro spariti in un istante”. La nuova truffa che spopola in Italia: come difendersi, massima attenzioneUn sms apparentemente affidabile, con un tono urgente e un problema da risolvere subito, si è trasformato in una truffa online costata quasi 2mila...
“Migliaia di euro spariti in un istante”. La terribile truffa che spaventa gli italiani: come difendersiUn meccanismo semplice, apparentemente innocuo, che promette guadagni facili in cambio di pochi click.