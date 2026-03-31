Duemila euro spariti in un istante La nuova truffa che spopola in Italia | come difendersi massima attenzione

Una truffa online ha portato a una perdita di circa 2000 euro per un uomo di 68 anni in provincia di Agrigento. La vittima ha ricevuto un SMS con tono urgente, che lo ha indotto a credere di dover risolvere un problema immediato. Questa truffa, che si sta diffondendo in Italia, sfrutta messaggi apparentemente affidabili per ingannare le persone.

Un sms apparentemente affidabile, con un tono urgente e un problema da risolvere subito, si è trasformato in una truffa online costata quasi 2mila euro a un uomo di 68 anni di Agrigento. La vittima ha ricevuto un messaggio che segnalava una presunta pratica non pagata presso una finanziaria, un dettaglio reso credibile da una coincidenza: l’uomo aveva realmente avuto rapporti con quella società in passato. Il testo invitava a inviare documenti tramite email o WhatsApp, facendo leva sull’urgenza per spingere il destinatario ad agire senza effettuare controlli approfonditi. Seguendo le indicazioni e cliccando su un link, l’uomo ha inconsapevolmente fornito i dati necessari per l’accesso al conto corrente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Duemila euro spariti in un istante”. La nuova truffa che spopola in Italia: come difendersi, massima attenzione Articoli correlati “Vi prendono tutto in un istante”. La nuova truffa WhatsApp spopola in Italia: come difendersi, massima attenzioneÈ una delle minacce digitali più segnalate nelle ultime settimane: la cosiddetta truffa WhatsApp nota come “truffa della ballerina”. “Migliaia di euro spariti in un istante”. La terribile truffa che spaventa gli italiani: come difendersiUn meccanismo semplice, apparentemente innocuo, che promette guadagni facili in cambio di pochi click.