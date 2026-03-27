A Ancona si è svolta la prima tappa di Beat Bike Marche, evento di 1.000 chilometri in e-bike dedicato alla promozione di salute, prevenzione e valorizzazione del territorio. Le iscrizioni per questa prima fase erano complete e il percorso ha visto partecipanti provenienti da diverse zone. La manifestazione si è svolta senza problemi di ordine pubblico o logistici, attirando attenzione tra gli appassionati di ciclismo e salute pubblica.

Per le prossime l'organizzazione fa sapere che sarà possibile partecipare sia con la propria e-bike che con la bici comune, oppure noleggiandola ANCONA – Beat Bike Marche, 1.000 chilometri in e-bike per promuovere salute, prevenzione e territorio. Ha già fatto registrare il tutto esaurito la prima tappa prevista domenica 29 marzo dove si percorrerà la ciclovia del Conero da Ancona a Portonovo con ritorno sempre lungo la ciclabile. Un viaggio in e-bike attraverso le Marche, 30 città e borghi coinvolti e oltre 300.000 cittadini raggiunti: sono questi i numeri di Beat Bike Marche, l’iniziativa promossa da Unbeatables in programma da marzo a giugno 2026 aperta a tutti gli amanti del movimento all’aria aperta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Il Beat Bike Marche ai nastri di partenza, tutto esaurito per la prima tappa

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