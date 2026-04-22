Catanzaro madre si lancia dal balcone con tre figli | morta con due bambini grave una bimba

Nella notte tra il 21 e il 22 aprile a Catanzaro, in via Zanotti Bianco, una donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio insieme ai suoi tre figli. La donna è deceduta, mentre due bambini sono morti e una bimba è rimasta in condizioni gravi. La scena si è svolta nel quartiere, lasciando dietro di sé un episodio di grande shock e dolore. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Il dramma nella notte: cosa è accaduto. Tragedia nella notte tra il 21 e il 22 aprile a Catanzaro, in via Zanotti Bianco, dove una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. Un gesto estremo che ha provocato la morte della madre e di due bambini, mentre una terza figlia è sopravvissuta ed è ora ricoverata in condizioni gravissime. Secondo le prime informazioni, a perdere la vita sono stati un bimbo di 4 anni e un neonato di appena 4 mesi. La bambina di 6 anni, unica sopravvissuta, si trova nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Pugliese del capoluogo calabrese, dove i medici stanno tentando di stabilizzarne le condizioni.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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