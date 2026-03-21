In Italia, il congedo di paternità viene utilizzato da circa due padri su tre, secondo dati recenti. Dopo un periodo di crescita rapida, ora il suo impiego si sta stabilizzando, senza ulteriori aumenti significativi. La situazione riguarda tutto il Paese e mostra una diffusione più ampia rispetto al passato, ma senza un'espansione continua.

Roma, 21 marzo 2026 - Dopo anni di crescita rapida, il congedo di paternità in Italia entra in una fase di stabilizzazione. Il segnale è duplice: da un lato il dato resta significativo, perché nel 2024 ne hanno usufruito 181.777 padri lavoratori dipendenti, oltre il 64% degli aventi diritto, mentre, dall’altro, emerge con chiarezza che la misura non è né universalmente diffusa né omogeneamente praticata. In altre parole, circa un padre su tre continua a non utilizzarla. E questa distanza racconta molto non solo dello stato del welfare, ma anche della struttura del mercato del lavoro italiano, delle differenze territoriali e della persistenza di una divisione ancora squilibrata dei compiti di cura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Congedo di paternità in Italia, crescita frenata: lo usano due padri su tre

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