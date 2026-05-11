Due minuti per scappare con l' auto | il furto a Giovinazzo ripreso dalle telecamere
A Giovinazzo, un tentativo di furto di auto è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza. Tre persone sono state filmate mentre, in soli due minuti, cercavano di portare via un veicolo. L'episodio si è svolto in un breve lasso di tempo, durante il quale i sospetti hanno agito con rapidità prima di allontanarsi. Le immagini hanno fornito dettagli utili alle indagini in corso.
Tre complici e due minuti di tempo per rubare un'auto. Un'azione rapidissima, immortalata dalle telecamere di sorveglianza, che hanno catturato l'episodio avvenuto a Giovinazzo. Il video del furto, avvenuto in pieno pomeriggio, è rapidamente diventato virale, circolando su social e chat.Il furto.🔗 Leggi su Baritoday.it
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Tra le serie tv brevi da vedere su Netflix che non dovreste farvi scappare, una tra le più interessanti è Derek, andata in onda per la prima volta nel 2012. Lo show è composto da due stagioni, ognuna di 7 episodi da circa 25 minuti. È scorrevole, breve, tagliente facebook
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