Furto in una pizzeria a Capaccio Paestum | il ladro ripreso dalle telecamere

Nella notte, una pizzeria di via Magna Graecia a Capaccio Paestum è stata oggetto di un furto. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso le immagini del ladro che si aggirava nel locale durante le ore di chiusura. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o furti specifici, né si conoscono ancora le modalità con cui è stato commesso il colpo. Le forze dell'ordine sono state informate dell'accaduto.

Furto nella notte a Capaccio Paestum, dove una pizzeria situata in via Magna Graecia è finita nel mirino dei ladri. Secondo una prima ricostruzione, un uomo con il volto coperto si sarebbe introdotto nel locale intorno alle 3 del mattino, riuscendo ad entrare dopo aver forzato una finestra.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Capaccio Paestum, doppio furto tra pizzeria e autolavaggio: ladro fermato in biciNotte movimentata in località Licinella, dove si è verificato un doppio furto ai danni di due attività commerciali della zona. Doppio furto a Capaccio, nel mirino autolavaggio e pizzeria: ladro bloccato in biciclettaL'uomo si sarebbe introdotto nei locali portando via denaro contante dai distributori automatici, la cassetta delle mance e alcune giostrine per... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ladro in azione in una pizzeria di Capaccio Paestum. Si indaga per dare un volto al responsabile; Capaccio Paestum, sgombero forzato di un immobile confiscato alla criminalità organizzata. Ladro in azione in una pizzeria di Capaccio Paestum. Si indaga per dare un volto al responsabileIeri notte, intono alle 3, a Capaccio Paestum un ladro è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza di una gastromonia e pizzeria dopo aver commesso il furto. L’uomo, con un cappuccio in testa ... ondanews.it Sicurezza a Capaccio Paestum: sventato furto notturno grazie alla sinergia tra le forze dell’ordineOperazione congiunta a Capaccio Paestum: Polizia Locale e Carabinieri fermano un uomo dopo un tentativo di furto a Capaccio Scalo. Fondamentale la videosorveglianza ... infocilento.it CAPACCIO PAESTUM, ALFIERI: REVOCATE LE MISURE CAUTELARI Si ridefinisce il quadro giudiziario nell’inchiesta sugli appalti della pubblica illuminazione a Capaccio Paestum. Il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto la revoca delle misure cau - facebook.com facebook