Un raid notturno di 2 minuti per rubare 800 euro poi il furto di un' auto per scappare | 27enne denunciato

L'episodio ha avuto origine alla fine di gennaio, quando una commerciante di Solignano si è rivolta alla locale caserma dei Carabinieri. Secondo la ricostruzione dei fatti, nella serata del 22 gennaio la vittima ha chiuso regolarmente il proprio locale. Tuttavia, il giorno successivo intorno alle 09:30, facendo ingresso all'interno dell'azienda, si è accorta della sgradita visita. Dalla cassa erano spariti 800 euro e un serramento del locale sembrava essere stato manomesso. I Carabinieri hanno subito avviato le indagini acquisendo i filmati di videosorveglianza di un'attività commerciale attigua a quella colpita. La certosina disamina delle immagini è stata determinante per accertare la precisa dinamica dell'intrusione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

