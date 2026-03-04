Il mister si prende la responsabilità | Colpa mia la squadra ha dato tutto

Il mister ha ammesso le proprie responsabilità dichiarando che la colpa è sua e che la squadra ha dato tutto in campo. La partita si è conclusa con una sconfitta pesante per il Città del Tricolore, che ha perso in casa contro il Sudtirol nel turno infrasettimanale di campionato. La delusione si è diffusa tra i tifosi e i giocatori dopo l’esito della gara.

Il “Città del Tricolore” è piombato nello sconforto ieri sera dopo l’amara e pesante sconfitta casalinga rimediata contro il Sudtirol nel turno infrasettimanale di campionato. Quattro gol subiti che hanno fatto piovere i fischi “prevedibili” di Teste Quadre e Gruppo Vandelli sui giocatori granata al termine del match, con la squadra e i tecnici – mister Rubinacci in testa – che hanno comunque raggiunto la curva per accoglierli a capo chino, prima di guadagnare il tunnel verso gli spogliatoi. Volti scuri anche in tribuna d’onore e all’uscita dal settore palchi per i dirigenti di casa, con il vicepresidente Vittorio Cattani che ha guadagnato l’uscita, dopo essere sceso probabilmente negli spogliatoi per un primo confronto con la squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il mister si prende la responsabilità: "Colpa mia, la squadra ha dato tutto" Leggi anche: Verona, Sammarco: «Dispiace, oggi la squadra ha dato tutto. Faccio fatica a parlare perché ci abbiamo creduto» Leggi anche: L’arbitro punisce de Minaur, Alcaraz stoppa tutto e si prende la colpa: “Non ero pronto” Veteran avenges his comrade! Builds a homemade grenade and kills the enemy commander!