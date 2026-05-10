Pisa rossi di vergogna La Cremonese si prende tutto | 3-0
Il Pisa ha subito una pesante sconfitta in casa dalla Cremonese, con il risultato di 3-0. La partita si è giocata il 10 maggio 2026 e ha visto la squadra ospite dominare dal primo minuto, segnando tre reti e portando a casa il risultato senza troppi problemi. La sconfitta si inserisce in un finale di stagione già segnato dalla retrocessione del Pisa, che ha affrontato questa gara senza più obiettivi di classifica.
Pisa, 10 maggio 2026 – Per settimane ci siamo chiesti quale ruolo potesse recitare il Pisa in questo finale di stagione, ovvero a retrocessione ormai avvenuta. E purtroppo – al di là di un rosario di buone intenzioni che ci ripetono e ci siamo ripetuti con belle parole – la funzione pratica è tristemente chiara: nessuna, zero assoluto. Queste ultime partite non stanno dando indicazioni rilevanti se non che la testa è irrimediabilmente spenta e non resta che calare al più presto il sipario su questa stagione. Così quello che c’è di buono – perché questa squadra non sarà sicuramente all’altezza della Serie A, ma non è neppure così inferiore a tutte le altre come dicono i risultati – resta invisibile.🔗 Leggi su Lanazione.it
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