Pisa rossi di vergogna La Cremonese si prende tutto | 3-0

Il Pisa ha subito una pesante sconfitta in casa dalla Cremonese, con il risultato di 3-0. La partita si è giocata il 10 maggio 2026 e ha visto la squadra ospite dominare dal primo minuto, segnando tre reti e portando a casa il risultato senza troppi problemi. La sconfitta si inserisce in un finale di stagione già segnato dalla retrocessione del Pisa, che ha affrontato questa gara senza più obiettivi di classifica.

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