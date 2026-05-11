Due cagnoline prese a fucilate a Marcellina indagano i carabinieri | Lola è morta Bianca lotta per vivere

Due cagnoline sono state ferite con un fucile a Marcellina, nei pressi di Roma. Una di loro, di nome Lola, è deceduta, mentre l’altra, Bianca, si trova in condizioni critiche. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per accertare la dinamica e le responsabilità dell’episodio. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle circostanze dell’accaduto.

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